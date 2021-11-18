لبنان

هل يتوحّد المجتمع المدني في بعبدا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2021 | 03:15
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تجري محاولات جدية بين بعض قيادات وكوادرالمجتمع المدني في دائرة بعبدا من اجل التوحد في لائحة انتخابية واحدة تكون قادرة على انتزاع مقعد نيابي كحد ادنى في الانتخابات النيابية المقبلة.

ووفق مصادر مطلعة فإن "هناك محاولات لتشكيل لائحة تجمع كلا من المحامي واصف الحركة الذي سيمثل الضاحية الجنوبية لبيروت، والمحامي جوزيف ونيس ابن الحدث التي ستشهد معركة جدية بإعتبارها البلدة الاكبر في القضاء وفي ظل وجود ثقل عوني داخلها".

وترى المصادر "ان هناك امكانية جدية بأن يكون القيادي السابق في "التيار الوطني الحر "نعيم عون احد المرشحين على اللائحة نفسها".

 

المصدر: لبنان 24

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