لبنان

جريح صدما على المسلك الشرقي لأوتوستراد الصفرا

Lebanon 24
18-11-2021 | 02:35
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صدمت صباح اليوم، سيارة نوع "هيونداي" مواطنا في العقد الرابع كان يجتاز المسلك الشرقي لأوتوستراد الصفرا كسروان قبالة كنيسة القديسة صوفيا، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وتسبب الحادث بزحمة سير على المسلك.
المصدر: الوكالة الوطنية
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أوتوستراد الصفرا

حادث سير

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