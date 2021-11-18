لبنان

بعد تعرضه لاطلاق نار في طرابلس...وفاة "ابو القعقاع"

Lebanon 24
18-11-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-887508-637728255294865122.jpg
Doc-P-887508-637728255294865122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المدعو يحي الراوي الملقب " ابوالقعقاع" الذي تعرض لاطلاق نار منذ عدة ايام في  ساحة النور-طرابلس،بحسب مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
"القوات" شبه حاسمة في "خيارها الطرابلسي"
lebanon 24
18/11/2021 11:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البريطاني من طرابلس: المطلوب تأمين فرص عمل للشبّان
lebanon 24
18/11/2021 11:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لأهالي المحتجزين في تركيا أمام منزل وزير الداخلية في طرابلس للمطالبة باسترجاع أبنائهم ومعرفة مصيرهم
lebanon 24
18/11/2021 11:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
يمق: نسبة الإصابات في طرابلس مؤشر خطير لانتشار الفيروس
lebanon 24
18/11/2021 11:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

الراوي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2021-11-18
04:31 | 2021-11-18
04:30 | 2021-11-18
04:26 | 2021-11-18
04:19 | 2021-11-18
04:19 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website