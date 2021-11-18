لبنان

سرقة محتويات مقهى في هذه المنطقة!

Lebanon 24
18-11-2021 | 03:09
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اقدم مجهولون  على سرقة محتويات مقهى على طريق عام زفتا - النبطية، وقد توجّهت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لكشف الفاعلين.
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سرقة

مقهى

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