لبنان

ميقاتي التقى وزير الخارجية وهذا ما طلبه منه

Lebanon 24
18-11-2021 | 03:19
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وقال وزير الخارجية بعد اللقاء: "بحثت مع دولة الرئيس زيارتي الى موسكو السبت المقبل .

وعما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب قال: "هذا الأمر طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي".

وعن امكانية قيام موسكو بوساطة وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا أوضح: "سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا اعرف ان كان هناك إمكانية لذلك، وهذا ما طلبه مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم."

واجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم .

 

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