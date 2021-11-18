لبنان

"بالجرم المشهود"... موزّع مخدّرات و 4 مروّجين في قبضة "الامن"

Lebanon 24
18-11-2021 | 03:23
A-
A+
Doc-P-887525-637728281057757857.jpg
Doc-P-887525-637728281057757857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:


بنتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصّة التابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، توصلّت الى تحديد هويّات أحد موزّعي المخدّرات وأربعة من المروجين الذين يستحصلون عليها منه، وهم كل من:

م. م. (من مواليد عام 1987، سوري)، الموزّع.
 أ. أ. ح. (من مواليد عام 1984، لبناني)
ح. س. (من مواليد عام 1988 لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات.
ع. ر. (من مواليد عام 1989، مصري)
 د. ق. (من مواليد عام 1972، لبناني)
بعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، ومن خلال عملية نوعيّة، تمكّنت دوريات من الشّعبة، من القاء القبض على الأول والثّاني –بالجرم المشهود- في محلّة جسر الباشا، على متن سيارة نوع "شيفروليه"، بقيادة الأخير، أثناء استلامه المخدّرات من الموزّع.

كذلك، تم توقيف الثالث في حارة صخر، الرابع في جسر الباشا والخامس في الاشرفية وقد أوقف برفقة الأخير أحد زبائنه، ويدعى:

أ. ح. (من مواليد عام 1998، فلسطيني)
جرى ضبط كميّة كبيرة ومتنوّعة من المخدّرات، عبارة عن: كوكايين، "كريستال ماث"، حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة من أنواع مختلفة، مظاريف فارغة لتوضيب المخدّرات، أدوات وحقن تُستعمل للتعاطي، /4/ ميازين حسّاسة، /12/ هاتف خلوي، حاسوبَين محمولَين، /4/ كاميرات ومبالغ مالية.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بتوزيع وترويج المخدرات، واعترف الآخرون بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وانهم يستحصلون عليها من الموزع المذكور. واعترف (أ. ح.) بتعاطي المخدّرات والاستحصال عليها من المروّج (د. ق.).

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:37 | 2021-11-18
04:31 | 2021-11-18
04:30 | 2021-11-18
04:26 | 2021-11-18
04:19 | 2021-11-18
04:19 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website