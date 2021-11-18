"بالجرم المشهود"... موزّع مخدّرات و 4 مروّجين في قبضة "الامن"

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:بنتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصّة التابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، توصلّت الى تحديد هويّات أحد موزّعي المخدّرات وأربعة من المروجين الذين يستحصلون عليها منه، وهم كل من:م. م. (من مواليد عام 1987، سوري)، الموزّع.أ. أ. ح. (من مواليد عام 1984، لبناني)ح. س. (من مواليد عام 1988 لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات.ع. ر. (من مواليد عام 1989، مصري)د. ق. (من مواليد عام 1972، لبناني)بعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، ومن خلال عملية نوعيّة، تمكّنت دوريات من الشّعبة، من القاء القبض على الأول والثّاني –بالجرم المشهود- في محلّة جسر الباشا، على متن سيارة نوع "شيفروليه"، بقيادة الأخير، أثناء استلامه المخدّرات من الموزّع.كذلك، تم توقيف الثالث في حارة صخر، الرابع في جسر الباشا والخامس في الاشرفية وقد أوقف برفقة الأخير أحد زبائنه، ويدعى:أ. ح. (من مواليد عام 1998، فلسطيني)جرى ضبط كميّة كبيرة ومتنوّعة من المخدّرات، عبارة عن: كوكايين، "كريستال ماث"، حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة من أنواع مختلفة، مظاريف فارغة لتوضيب المخدّرات، أدوات وحقن تُستعمل للتعاطي، /4/ ميازين حسّاسة، /12/ هاتف خلوي، حاسوبَين محمولَين، /4/ كاميرات ومبالغ مالية.بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بتوزيع وترويج المخدرات، واعترف الآخرون بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وانهم يستحصلون عليها من الموزع المذكور. واعترف (أ. ح.) بتعاطي المخدّرات والاستحصال عليها من المروّج (د. ق.).أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.