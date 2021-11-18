لبنان

كورونا يدفع مدرسة إلى إقفال أبوابها

Lebanon 24
18-11-2021 | 03:32
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أعلنت إدارة مدرسة النبي كزيبر الرسمية في المنية، في بيان، أنها قررت إقفال أبواب المدرسة اليوم والتوقف عن إعطاء الدروس، حرصا على صحة وسلامة الأساتذة والتلاميذ، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المعلمين، على أن تعاود المدرسة فتح أبوابها كالمعتاد الأسبوع المقبل".
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