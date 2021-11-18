لبنان

جريح في حادث تصادم على طريق عام حراجل

Lebanon 24
18-11-2021 | 03:39
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أدى حادث تصادم صباح اليوم،  بين سيارتين رباعيتي الدفع احداها نوع كيا سبورتج على طريق عام حراجل كسروان، إلى إصابة سائق الكيا بجروح مختلفة.
 وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني ونقلت الجريح إلى مستشفى السان جورج في عجلتون .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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حراجل

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