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لبنان
قبلان قبلان يقدم استقالته من مجلس الجنوب ...اليكم السبب!
Lebanon 24
18-11-2021
|
04:10
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افادت معلومات "الجديد" ان رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، أرسل كتاب استقالته، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإعلان ترشحه لـ "الانتخابات النيابية"المقبلة.
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قبلان
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