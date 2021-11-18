قبلان قبلان يقدم استقالته من مجلس الجنوب ...اليكم السبب!

افادت معلومات "الجديد" ان رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، أرسل كتاب استقالته، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإعلان ترشحه لـ "الانتخابات النيابية"المقبلة.