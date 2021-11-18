لبنان

قبلان قبلان يقدم استقالته من مجلس الجنوب ...اليكم السبب!

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:10
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افادت معلومات "الجديد" ان  رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، أرسل كتاب استقالته، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإعلان ترشحه لـ "الانتخابات النيابية"المقبلة.
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