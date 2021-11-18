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لبنان
سفارة لبنانية أرسلت أدوية سرطان وبنج مجانية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-11-2021
|
04:19
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أفادت السفارة اللبنانية في جنوب أفريقيا في بيان، أن "شحنة تحتوي 32,825 جرعة من أدوية بنج وتخدير Anesthetic من أصل 189,356 وحدة أدوية، تصل إلى لبنان اليوم عن طريق الشحن الجوي من بروكسل، وهي أول شحنة من ضمن سلسلة شحنات مرسلة من قبل السفارة اللبنانية في جنوب أفريقيا، نتيجة حملة قامت بها وأدت إلى إنشاء تحالف إغترابي لمساعدة لبنان من كل أنحاء العالم مؤلف من لبنانيين ومتحدرين من أصل لبناني تتقدمهم شركتا Aspen Pharmacare المملوكة من الجنوب أفريقي من أصل لبناني السيد ستيفن سعد وCMA-CGM للشحن المملوكة من عائلة سعادة اللبنانية، اللتان قدمتا الأدوية وعملية شحنها بدرجات حرارة مناسبة إلى مرفأ ومطار بيروت".
وأوضح البيان أن "الشحنة الثانية ستصل أيضا إلى لبنان من بروكسل وتحتوي 63000 حببة من أدوية معالجة سرطان الدم Leukemia و64,731 جرعة من أدوية بنج وتخدير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن طريق الشحن البحري تقدمة شركة CMA-CGM".
أضاقف البيان: "ستوفر هاتان الشحنتان اللتان أرسلتا إلى وزارة الصحة العامة في لبنان جرعات بنج وتخدير تكفي لإجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية، سيتم توزيعها على المستشفيات اللبنانية التي تشهد نقصا حادا في أدوية البنج والتخدير".
وختم: "حملة جمع وإرسال الأدوية مجانيا أدارها سفير لبنان في جمهورية جنوب أفريقيا قبلان فرنجية مع قنصل لبنان الفخري في مدغشقر السيدة ميشال عازار، الكنيسة المارونية في جنوب أفريقيا، والسيد بدوي أبروزي، بمساهمة شركات CMA-CGM ،Trinity Pharma ،ASPEN Pharmacare، AIEC Forwarding MidExpress ،CEVA، بالإضافة إلى شركة Net Logistics في لبنان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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