حواجز أمنية شمالاً.. اليكم الاسباب!

نفذت وحدات من قوى الأمن الداخلي حواجز أمنية متنقلة على طريق الأوتوستراد السريع في منطقة الشمال ، حيث عمدت على التدقيق في أوراق السيارات وهويات المواطنين كما نظّمت محاضر ضبط بحق المخالفين.