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لبنان
حواجز أمنية شمالاً.. اليكم الاسباب!
Lebanon 24
18-11-2021
|
04:19
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نفذت وحدات من قوى الأمن الداخلي حواجز أمنية متنقلة على طريق الأوتوستراد السريع في منطقة الشمال ، حيث عمدت على التدقيق في أوراق السيارات وهويات المواطنين كما نظّمت محاضر ضبط بحق المخالفين.
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