لبنان

قيادة الجيش تنعى الجندي الشهيد محمد العرب

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:26
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عت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الجندي الشهيد محمد العرب الذي استُشهد بتاريخ 17 / 11 /2021 في مدينة صيدا.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 20 / 7 /1997 شعث ـــ بعلبك.

– تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 7 / 8 /2019
– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.
– الوضع العائلي: عازب
– نُقل الجثمان بتاريخ 18 / 11 /2021 الساعة 07.30 من مستشفى حمود ــ صيدا إلى بلدته شعث ــ بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عند الساعة 12.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
– تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذوي الشهيد الكائن في بلدة شعث ــ بعلبك أو عبر الاتصال على رقم الهاتف التالي:
– السيد علي والد الشهيد:620126 /71
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