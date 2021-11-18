لبنان

جلسة للجنة المال والموازنة بحضور وزير المال

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:37
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المال عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.
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بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام
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جلسة المال والموازنة

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