جلسة للجنة المال والموازنة بحضور وزير المال

بدأت جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لمتابعة الاستماع الى وزارة المال عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.