لبنان

خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:58
A-
A+
Doc-P-887560-637728338276344175.jpg
Doc-P-887560-637728338276344175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد إجتماع لجنة المؤشر عن، "الإلتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية، مشيراً  إلى انه سيرفع القرار الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد قليل".

وأضاف، "المسار الإستثنائي سيصل إلى خواتيمه في الجلسة المقبلة ونسعى كلجنة مؤشّر إلى إفادة العاملين وعدم الإضرار بالعجلة الإقتصادية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2021-11-18
07:20 | 2021-11-18
05:00 | 2021-11-18
05:34 | 2021-11-18
06:10 | 2021-11-18
07:42 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website