خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد إجتماع لجنة المؤشر عن، "الإلتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية، مشيراً إلى انه سيرفع القرار الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد قليل".وأضاف، "المسار الإستثنائي سيصل إلى خواتيمه في الجلسة المقبلة ونسعى كلجنة مؤشّر إلى إفادة العاملين وعدم الإضرار بالعجلة الإقتصادية".