لبنان

السرقة تصل الى المطاعم... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-11-2021 | 05:03
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أقدم مجهولون مساء أمس على سرقة مطعم "الأصالة" في بلدة حرار العكارية، حيث تمكنوا من سرقة برادات وعدد من الطاولات وغيرها من الحاجيات وفروا بعدها الى جهة مجهولة.
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حرار

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