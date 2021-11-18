السرقة تصل الى المطاعم... اليكم التفاصيل

أقدم مجهولون مساء أمس على سرقة مطعم "الأصالة" في بلدة حرار العكارية، حيث تمكنوا من سرقة برادات وعدد من الطاولات وغيرها من الحاجيات وفروا بعدها الى جهة مجهولة.