الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 18/11/2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دير قانون راس العين".واعلنت في بيان ثان، انه "بتاريخ 18/ 11/ 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات التالية: البستان، الضهيرة، يارون، طير حرفا، عرب اللويزة".وفي بيان آخر، اشارت الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب - غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة".وختاما، افادت انه " بتواريخ 23، 24، 28و29 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".