لبنان

مساعدة إجتماعية للقطاع العام... هذا ما كشفه كنعان

Lebanon 24
18-11-2021 | 05:48
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أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "وزارة المالية قدّمت الأرقام الرسمية الموقّعة من قبلها، حيث ارتفعت الايرادات بزيادة 29،3% لغاية ايار 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020". وقال: "بحسب أرقام وزارة المال، النفقات وخدمة الدين انخفضت، والعجز الاجمالي لغاية ايار 2021 انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020". وأضاف: "الإيرادات المتوقعة حتى نهاية 2021 هي 15122 مليار ليرة، والتعاون مع وزارة المال بدأ وفقاً لعمل منهجي مفترض بين المجلس والوزارة".
 
 
وأشار كنعان بعد انتهاء اجتماع لجنة المال إلى أن "وزارة المال وافقت مبدئياً على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام، واقترحت تعديلات سلّمتنا إياها وسنناقشها".
 
وأكد أنه "لم يحصل اي اتفاق مع الحكومة على القبول بأي ضريبة على المواطن قبل تحسين واقعه الاجتماعي، ولا نربط أي مساعدة بأي ضريبة، وندرس ما اقترحته وزارة المال بتأن".
 
وتابع كنعان: "ستكون لدينا جلسة للمتابعة الثلاثاء المقبل، وطلبت تزويدنا بأي ملاحظات او اقتراحات قبل الجلسة بهدف تأمين صمود اللبناني من خلال المساعدة الاجتماعية للقطاع العام على قاعدة "بحصة بتسند خابية".

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