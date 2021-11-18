لبنان

أبو شرف: لبنان في عيد الاستقلال يفقد مقومات وجوده

Lebanon 24
18-11-2021 | 06:10
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 اعتبر نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف إن "لبنان الكبير على عتبة مئويته وعيد استقلاله الثامن والسبعين، بدأ يفقد مقومات وجوده وهويته". وقال في بيان إثر لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ضم نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح وأعضاء مجلس النقابة، في السرايا الحكومية: "المواطنون يئنون من الجوع، والحكومة تعمل على وضع الحلول الممكنة، لكن هناك من يعرقل كل شيء لغاية في نفس يعقوب". 
أضاف: "إننا لا ندري ان كان ممكنا الحديث عن الحرية والسيادة والاستقلال في ظل جوع فتاك وفقر مدقع، ‏إذ لم يعد بمقدور المواطن أن يؤمن عيشا لائقا كريما  وبات حلمه الهجرة. الكفاءات تهاجر بالآلاف، وهذا أمر خطير جدا".  
 
وعرض الوفد "المشاكل التي يعاني منها الأطباء والتي تدفعهم إلى الهجرة، إذا لم تعالج الأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية في أسرع وقت ممكن". 
 
وشدد أبو شرف على "ضرورة التعاون لبنانيا للخروج من هذه الازمة الكيانية، اذ لا يمكن لأي كان أن يفرض إرادته على الآخرين بالقوة، ‏وأن يشل حركة البلد وأخذنا نحو المزيد من الخراب والفقر". 
وختم: "هواجسنا كبيرة ومصيرنا في خطر، وعلينا احترام هذا الشعور عند بعضنا البعض، كما والتحاور من أجل الوصول إلى حل لبناني، فالكارثة لن توفر أحدا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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