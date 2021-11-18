بو حبيب استقبل وزير الصناعة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وزير الصناعة جورج بوشكيان بحضور وفد من جمعية الصناعيين وجرى البحث في السبل الآيلة إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين والصناعيين لزيادة الصادرات اللبنانية.وكان استهل بو حبيب نشاطه صباحا بلقاء مع سفير بريطانيا لدى لبنان ايان كولار وتم البحث في متابعة موضوع الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة، بهدف عقد الإجتماع الأول للجنة الشراكة بين البلدين.