سفير بريطانيا اطلع على مشروع تأهيل منطقة التل: طرابلس تستطيع ان تلعب دورا محوريا في نهضة الاقتصاد

شارك سفير المملكة المتحدة في لبنان إيان كولارد في إجتماع عمل في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، نوفل سابقا، للبحث في مشروع إعادة تأهيل وإحياء الوسط التجاري لطرابلس التل، وفق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الممول من سفارتي بريطانيا وألمانيا في لبنان.حضر الى جانب السفير كولارد، المستشار التقني في السفارة آلان واكد، نائب رئيس بلدية طرابلس المهندس خالد الولي ممثلا رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، رئيس لجنة الهندسة في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي ومستشارة السير في البلدية الدكتورة نيفين عباس، وشخصيات.كولاردمن جهته، أعرب السفير البريطاني كولارد" عن سعادته وصدمته الايجابية لما شاهده وما سمعه عن اهمية المشروع في ظل أوضاع اقتصادية متردية"، وقال: "اننا نعتبر ان المشروع استراتيجي، ويجب التفكير بهكذا مشاريع حيوية لمواجهة الأزمات الصعبة التي يمر بها لبنان".اضاف: "نرى ان طرابلس تستطيع ان تلعب دورا محوريا في نهضة الإقتصاد، وسمعنا من رئيس بلديتها الدكتور رياض يمق بان المدينة تملك مكونات وقدرات وطنية كبرى سواء من المرفأ ومعرض رشيد كرامي الدولي والمناطق السياحية وقرب المدينة من عكار التي قد يفعل فيها مطار القليعات، ونحن نتابع الاشغال في مشروع التل مع فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وكذلك نحن فخورون بشراكتنا معهم لإتمام هذا المشروع الحيوي لطرابلس وكل لبنان".وفي رسالاته إلى أبناء طرابلس، أكد السفير كولارد دعم المملكة المتحدة المستمر لشعب لبنان في مجالات التعليم والأمن والتنمية بما فيهم الأكثر حاجة إضافة إلى اللاجئين وشباب لبنان. وكرر دعوته المستمرة إلى قادة لبنان وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والوفاء بوعودهم الإصلاحية وترجمة الطموحات إلى أفعال.استمع السفير كولارد من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق الى التحديات التي تواجه شباب طرابلس وتأثير الأزمة الاقتصادية عليهم واستجابة السلطات المحلية. كما ترأس كولارد ويمق جلسة نقاش مع مستفيدين من برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان، بما فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث اطلعا منهم على تأثير الأزمة الاقتصادية وكيف ساهمت المساعدات البريطانية خلال الفترة الأخيرة الصعبة في الاستجابة لبعض احتياجاتهم الملحة. بلغت استثمارات المملكة المتحدة منذ عام 2014 أكثر من 14 مليون دولار في محافظتي الشمال وعكار وذلك ضمن برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية.كما التقى السفير كولارد مجموعات شبابية من جمعية مارش لبنان غير الحكومية واطلع منهم على كيفية مساهمة "صندوق الاستقرار والأمن وحل النزاعات" البريطاني في تحويل مستقبلهم وجعلهم محفزين للتغيير، يقدمون مشاريع لخدمة المجتمع من خلال تدريب المهارات وبناء القدرات المهنية والدعم النفسي والاجتماعي.وزار السفير كولارد منشأة تدريب اللواء 12 التابع للجيش اللبناني التي تم بناؤها بدعم من المملكة المتحدة ضمن مشروع مشترك بمبادرة من جمعية مارش لبنان لتعزيز التعاون المجتمعي والعسكري.وفي البترون، استضاف السفير كولارد جلسة نقاش مع من مناطق لبنانية مختلفة، كجزء من شراكة المملكة المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة لدعم رحلة الناشطات وصانعات السلام، بما في ذلك وصولهن العادل إلى معترك العمل السياسي في لبنان.