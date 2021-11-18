ميقاتي ترأس سلسلة إجتماعات وزارية وإقتصادية وإجتماعية



بعد الاجتماع وزعت الجمعية البيان الآتي: التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي.وقد أكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الازمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين خصوصا وأن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين.

وأكد رئيس الجمعية ضرورة حماية حقوق المودعين خصوصا في ظل انيهار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية.واعاد التأكيد على اهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين.وشدد صفير على ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها. فالقطاع المصرفي الاكثر تضررا من الازمة لا يزال اسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة.

ولاعادة النبض الى الاقتصاد الوطني، اطلع صفير الرئيس ميقاتي ان المصارف مستعدة لاعادة التسليف للقطاع الخاص اذا ما واكبها قانون يلحظ ضمان اعادة التسليفات بحسب عملة القرض.

في خلال اللقاء أكد رئيس الحكومة لوفد الجمعية "أن اي حل شامل للازمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار اهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ اولا على الاموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد". وتعهّد الرئيس ميقاتي" بالسعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرح موضوع "الكابيتال كونترول" في أول جلسة لمجلس النواب". عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية وإقتصادية وإجتماعية في السراي الحكومي اليوم.وإجتمع في هذا الاطار، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من جمعٌية المصارف برئاسة سليم صفير ضم السادة: رٌيا الحسن، مكرم صادر، ندٌيم القصار وليد روفايل، تنال صباح، جوزٌف طربٌيه، سعد أزهري، جورج صغبيني، غسان عساف، الآن ونّا، عبد الرزاق عاشور، روجيه داغر، شهدان جبيلي وخليل دبس .بعد الاجتماع وزعت الجمعية البيان الآتي: التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي.وقد أكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الازمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين خصوصا وأن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين.وأكد رئيس الجمعية ضرورة حماية حقوق المودعين خصوصا في ظل انيهار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية.واعاد التأكيد على اهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين.وشدد صفير على ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها. فالقطاع المصرفي الاكثر تضررا من الازمة لا يزال اسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة.ولاعادة النبض الى الاقتصاد الوطني، اطلع صفير الرئيس ميقاتي ان المصارف مستعدة لاعادة التسليف للقطاع الخاص اذا ما واكبها قانون يلحظ ضمان اعادة التسليفات بحسب عملة القرض.في خلال اللقاء أكد رئيس الحكومة لوفد الجمعية "أن اي حل شامل للازمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار اهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ اولا على الاموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد". وتعهّد الرئيس ميقاتي" بالسعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرح موضوع "الكابيتال كونترول" في أول جلسة لمجلس النواب".

وزير الخارجية

وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي قال بعد اللقاء"بحثت مع دولة الرئيس زيارتي الى موسكو السبت المقبل" .

وعما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار4 آب قال: " هذا الأمر طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي".

وعن امكانية قيام موسكو بوساطة وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا أوضح: سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا اعرف ان كان هناك إمكانية لذلك.

سفير أرمينيا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير ارمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

المقاصد

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من جمعية المقاصد برئاسة الدكتور فيصل سنو الذي قال بعد الإجتماع:" دأبت جمعية المقاصد على زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء والرؤساء في سياق وضع الأمور على الطريق الصحيح.

نحن نعلم أن تلبية المطالب محدودة في هذه الظروف لكننا لمسنا رغبة من الجميع بتقديم الممكن المتوفر، فنحن جمعية خيرية تقدم خدمات مجانية للمحتاجين وخدمات مدفوعة لغير المحتاجين

ورداً على سؤال حول استمرارية الجمعية في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، أجاب سنو: نحن موجودون منذ ١٤٣ سنة في حقل الخدمة العامة، فالإسم والتاريخ ساعدا كثيراً وقد أثبتت جمعية المقاصد خلال الفترة الأخيرة بعد انطلاق ثورة ١٧ تشرين أنها موجودة عندما يحتاجها المجتمع اللبناني، وهذا ما قمنا بعد انفجار الرابع من آب حيث قدمنا خدمات صحية واجتماعية للمنطقة المحيطة بالمرفأ إضافة الى الخدمات الطبية داخل مستشفى المقاصد، علماً أن الخدمات الإجتماعية تُقدم بشكل فصلي لأكثر من ٢٥٠٠ عائلة في بيروت وخارجها، فنحن جمعية خيرية إسلامية لكنها وطنية.

السيدات القياديات

والتقى الرئيس ميقاتي وفدا من جمعية السيدات القياديات ضم رئيسة الجمعية مديحة رسلان، نائبة الرئيسة ايزابيل منصور، الأمينة العامة رندلى قاسم، أمينة المال ميرنا قراب.

اثر اللقاء اعلنت رسلان:" أطلعنا دولة الرئيس على المؤتمر الذي تنظمه جمعية السيدات القياديات في إكسبو دبي في ٢٧ كانون الثاني المقبل تحت عنوان:" انا لبنانية عربية"، وعرضنا له أهمية هذا المؤتمر، لأن ما يهمنا هو إعادة لبنان الى اشقائه العرب عن طريق المرأة.

أضافت: يهمنا بناء شراكات إستثمارية جديدة بيننا وبين سيدات عربيات كما ندعو المغتربين اللبنانيين في الإمارات للمشاركة في المؤتمر، وإن شاء الله يكون فاتحة خير لنا ولكل سيدات الأعمال اللبنانيات.

اللواء ابراهيم

واجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم .