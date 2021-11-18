السرقات تصل الى ألواح الطاقة الشمسية

أقدم مسلحون يستلقون سيارة من نوع "هوندا CRV" خالية من اللوحات،على سلب موظفي احدى الشركات الخاصة التي تقوم بتركيب الواح الطاقة الشمسية، وذلك أثناء قيامهم بعملهم بين بلدتي حورتعلا وبريتال، حيث تمكنوا من سلبهم هواتفهم وكامل حمولتهم من الواح الطاقة الشمسية والبطاريات.