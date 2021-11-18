كورونا تقفل قلم النيابة العامة التمييزية

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بإقفال قلم النيابة العامة التمييزية لغاية الثلاثاء المقبل الواقع فيه 23 تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد ثبوت إصابة أربعة مساعدين قضائيين بفيروس كورونا، على أن تجري عملية تعقيم الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت حيث تقع مكاتب القضاة وقلم "التمييزية".