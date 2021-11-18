لبنان

كورونا تقفل قلم النيابة العامة التمييزية

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:04
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أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بإقفال قلم النيابة العامة التمييزية لغاية الثلاثاء المقبل الواقع فيه 23 تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد ثبوت إصابة أربعة مساعدين قضائيين بفيروس كورونا، على أن تجري عملية تعقيم الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت حيث تقع مكاتب القضاة وقلم "التمييزية".
 
 
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