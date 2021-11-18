عون تابع الاتصالات لمعالجة الوضع مع السعودية ودول خليجية

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، في اطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا".صابونجيان وأبو ناضرواستقبل الرئيس عون، الوزير السابق فريج صابونجيان والدكتور فؤاد أبو ناضر وعرض معهما للأوضاع الاقتصادية وسبل معالجتها والحد من انعكاساتها السلبية على المجتمع اللبناني.المطران درويشكما استقبل الرئيس عون في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، الذي سلمه دعوة باسم الأبرشية لحضور صلاة الغروب التي ستجري فيها رتبة تولية الراعي الجديد للابرشية المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، يوم السبت 18 كانون الأول المقبل، الساعة الثالثة والنصف، في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة. ويسبق الاحتفال استقبال المطران الجديد في ساحة المطرانية الساعة الثالثة بعد الظهر.علما ان المطران إبراهيم سوف يحتفل بالليترجيا الإلهية الاحد 19 كانون الأول المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا.وتمنى الرئيس عون للمطران الجديد التوفيق في مسؤولياته الروحية، منوها ب"الجهود التي بذلها المطران درويش خلال توليه ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع".