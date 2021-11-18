لا قرار... هكذا انتهت جلسة دعاوى الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف المرفأ

إنتهت جلسة الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود والتي كانت مخصصة للمذاكرة بدعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف المرفأ، وذلك من دون إصدار أي قرار بهذا الشأن.