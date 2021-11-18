لبنان

لا قرار... هكذا انتهت جلسة دعاوى الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف المرفأ

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:20
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إنتهت جلسة الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود والتي كانت مخصصة للمذاكرة بدعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف المرفأ، وذلك  من دون إصدار أي قرار بهذا الشأن.
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