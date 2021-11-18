لبنان

بيان عن الضمان الاجتماعي بعد اعتداء على موظفين في مكتب الشويفات

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:26
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان بانه "بتاريخ 17/11/2021، تعرض مستخدمو ومكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الشويفات لاعتداء سافر من قبل المدعو ب- س حيث تم تكسير زجاج بعض المكاتب والتعرض لمستخدمي الصندوق بكلمات وتصرفات نابية، إضافة الى التهديد الذي ما زال مستمرا  حتى اليوم.
 
إن إدارة الصندوق، بشخص مديرها العام الدكتور محمد كركي، تدين وبشدة أي اعتداء يتعرض له مستخدمو الصندوق وتعلن أنها سوف تتخذ أقصى الاجراءات القضائية في حق المعتدي، كما وأنها تطالب الجهات الامنية والقضائية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مستخدمي ومكاتب الصندوق سيما مكتب الشويفات. 
 
كما يتوجه المدير العام الى المضمونين وأصحاب العمل الكرام ويدعوهم الى إظهار روح التعاون والتجاوب مع مستخدمي الصندوق وإجراءات العمل المتبعة كي نستطيع تخطي هذه المرحلة الدقيقة والصعبة من تاريخ لبنان وكي نحافظ على هذه المؤسسة الوطنية الجامعة الضامنة للأمن الاجتماعي والحامية لحقوق المضونين الصحية والاجتماعية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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