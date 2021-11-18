لبنان

المرتضى بحث وممثلة منظمة ال UNDP في لبنان في سبل التعاون

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:35
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 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، ممثلة منظمة ال UNDP في لبنان السيدة سيلين مويرود، وتم البحث في سبل التعاون بين الوزارة  والمنظمة.
 وعرض الوزير المرتضى استراتيجية عمل الوزارة، حيث بالإضافة الى النشاط الثقافي فإنها تعنى ببث ثقافة الوعي التي تجعل من التنوع اللبناني وسيلة تلاق وحوار وغنى.

 وفي هذا الإطار اثنت  مويرود على تلك الاستراتيجية، كما تناول البحث سبل تطوير بعض النشاطات التي تقوم بها الوزارة مع المنظمة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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