كورونا لبنان بالارقام... هذا جديد الاصابات والوفيات اليومية (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 656192.

كذلك، سُجلت 10 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8616.