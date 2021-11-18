هل يُقفل البلد خلال فترة الأعياد؟

قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي "لا توجه نحو إقفال البلد خلال فترة الأعياد".

وأشار عراجي في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أنه يسعى لتأمين لقاح "فايزر" للفئات العمرية الصغيرة.