لبنان

هل يُقفل البلد خلال فترة الأعياد؟

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:47
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قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي "لا توجه نحو إقفال البلد خلال فترة الأعياد".
 
وأشار عراجي في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أنه يسعى لتأمين لقاح "فايزر" للفئات العمرية الصغيرة.
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عراجي

فايزر

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