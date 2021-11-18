وزيرا النقل والسياحة بحثا في مشاريع مشتركة لجذب استثمارات الى المطار

عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه اليوم، مع وزير السياحة وليد نصار. وبحثا في واقع القطاع السياحي والتعاون في عدة مشاريع مشتركة بين الوزارتين لخلق خدمات جديدة.ولفت الوزير حميه الى "وجود قواسم مشتركة بين الوزارتين في ما يخص مطار رفيق الحريري الدولي، بإعتباره واجهة لبنان على كل المستويات"، مشددا على "أن التعاون بين الوزارات والمديرية العامة للطيران المدني هو أساسي لإنجاح المشاريع التي يتم مناقشتها ضمن اطارها القانوني لتكون عاملا لجذب استثمارات الى المطار ولخلق خدمات جديدة لم تكن موجودة سابقا تؤدي الى زيادة ايرادات الخزينة العامة".نصاربدوره، الوزير نصار أشار إلى "أن السياحة مهمة للبنان ومطار رفيق الحريري هو الواجهة الاساسية له، ونحن نصر على ان تعود السياحة لما لها من تأثير اقتصادي وحيوي، وسننجز مع كل الوزارات المعنية كل الامور المطلوبة للدعم، خصوصا ان هناك سلسلة مشاريع بين وزارتي السياحة والأشغال، سنقوم بها لتحسين صورة لبنان عالميا ولتنشيط بعض المواقع في المطار لزيادة عدد الوافدين".وفد اذاعة النورواستقبل الوزير علي حميه، وفدا من "إذاعة النور"، ضم كلا من المدير العام يوسف الزين، مدير الأخبار والبرامج السياسية عباس شقير، مديرة البرامج العامة حنان الحسيني ومديرة دائرة البرامج السياسية ابتسام الشامي، حيث كانت جولة أفق عامة حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية. وعرض الوزير أمام الوفد رؤيته وخطة عمله العامة في الوزارة.وشدد الوفد على "أهمية مواكبة الإعلام لمختلف القضايا التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل".