الحلبي: بدء حضور الموظفين يوميا في الوزارة

غرد وزير التربية والتعليم عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر": "‏ما جرى البارحة غير مقبول ومرده إلى حضور الموظفين يوما واحدا في الأسبوع وحضور المئات من أصحاب المصالح لتسيير معاملاتهم. إن المسؤولية الوطنية تلقي علينا الواجب بتأمين المرفق العام و هذا يتم من خلال حضور الموظفين يوميا. وهذا ما بدأنا بتطبيقه اليوم".