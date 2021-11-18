نادي قضاة لبنان: آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم

أشار نادي قضاة لبنان في بيان، الى أنه "يتردّد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حلّ الأزمة الحكومية،كفى تهديداً وتهويلا،فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يُقال حسب الرغبات.آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت.حلّوا أزماتكم بعيداً عن السلطة القضائية،واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات.كفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة.وختم البيان بالقول:إتقوا الله في هذا الوطن.