لبنان

نادي قضاة لبنان: آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم

Lebanon 24
18-11-2021 | 08:42
A-
A+
Doc-P-887642-637728470825730743.jpg
Doc-P-887642-637728470825730743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار نادي قضاة لبنان في بيان، الى أنه "يتردّد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حلّ الأزمة الحكومية،
كفى تهديداً وتهويلا، 
فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يُقال حسب الرغبات.
آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت.
حلّوا أزماتكم بعيداً عن السلطة القضائية،
واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات.
كفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة.
وختم البيان بالقول:
إتقوا الله في هذا الوطن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2021-11-18
07:47 | 2021-11-18
04:58 | 2021-11-18
10:14 | 2021-11-18
10:08 | 2021-11-18
10:05 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website