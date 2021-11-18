الطاشناق يصدر "بطاقة معا"





اعلن المكتب الاعلامي ل"حزب الطاشناق"، انه "تم إصدار "بطاقة معا" وتم توزيعها على المواطنين المحتاجين".



وقال في بيان: "مع تأخر البطاقة التمويلية، الطاشناق يسبق الدولة بانتظار البطاقة التمويلية الموعودة و لتنظيم عملية الدعم المستدام من قبل الحزب، وبعد انشاء خلية الطوارئ منذ بداية الأزمة المالية والصحية و الإجتماعية و التربوية، و في إطار مبادرات التضامن الإجتماعي و بالتعاون مع مكتب نواب الأرمن، تم إصدار "بطاقة معا" و تم توزيعها على المواطنين المحتاجين".