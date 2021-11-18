لبنان

الطاشناق يصدر "بطاقة معا"

Lebanon 24
18-11-2021 | 08:45
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اعلن المكتب الاعلامي ل"حزب الطاشناق"، انه "تم إصدار "بطاقة معا" وتم توزيعها على المواطنين المحتاجين". 

وقال في بيان: "مع تأخر البطاقة التمويلية، الطاشناق يسبق الدولة  بانتظار البطاقة التمويلية الموعودة و لتنظيم عملية الدعم المستدام من قبل الحزب، وبعد انشاء خلية الطوارئ منذ بداية الأزمة المالية والصحية و الإجتماعية و التربوية، و في إطار مبادرات التضامن الإجتماعي و بالتعاون مع مكتب نواب الأرمن، تم إصدار "بطاقة معا" و تم توزيعها على المواطنين المحتاجين".
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