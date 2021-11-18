لبنان

أدوية ومساعدات من سفارة لبنان في جنوب أفريقيا

Lebanon 24
18-11-2021 | 08:50
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تصل اليوم إلى مطار بيروت الدولي الشحنة الأولى من سلسلة شحنات مرسلة من قبل سفارة لبنان في جنوب أفريقيا وتحتوي على حوالي 33 ألف جرعة أدوية بنج وتخدير، على أن تصل الشحنة الثانية إلى مرفأ بيروت في الأسابيع القليلة المقبلة وتحتوي على حوالي 65 ألف جرعة أدوية بنج وتخدير و63 ألف حبة دواء لمعالجة سرطان الدم، ستقوم وزارة الصحّة العامة بتوزيعها على المستشفيات اللبنانية مجاناً وهي تكفي لإجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية.
سوف تلي هاتين الشحنتين شحنات أدوية أخرى بعد أن تمّ إنشاء تحالف بين شركات مملوكة من متحدّرين من أصل لبناني لمساعدة لبنان من كافّة أنحاء العالم.
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