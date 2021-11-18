رئيس جامعة الكسليك زار الولايات المتحدة وبحث في سبل التعاون وإمكانات الدعم

زار رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم الولايات المتحدة الأميركية، في إطار حملة "لنترك أثرا: حملة جامعة الروح القدس - الكسليك"، ورافقه وفد ضم عميد كلية الهندسة الدكتور جوزيف أسد ومدير مركز "أشير للابتكار وريادة الأعمال" إيلي أخرس، بهدف عرض استراتيجية عمل الجامعة في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع التربوي، التي فرضتها الأزمة الخانقة التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى البحث في سبل التعاون وإمكانات دعم أسرة الجامعة وخصوصا الطلاب، مع الحفاظ على جودة التعليم.وأشار بيان للجامعة الى أن "الزيارة امتدت لأسبوع، حيث التقى الأب هاشم جمعا من الشخصيات الروحية والسياسية والديبلوماسية والتربوية والاجتماعية، وأبناء الجالية اللبنانية من مسؤولين ورجال أعمال، وعدد من قدامى الجامعة وأصدقائها. وكانت فرصة للبحث في مشاريع مشتركة على كافة الصعد، فضلا عن إمكانات التبادل الأكاديمي وتعزيز الأبحاث".وخلال الزيارة، احتفل رئيس الجامعة بقداس في كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني المارونية الكاثوليكية في نيويورك، بمشاركة كاهن الرعية الأب داني أبي عكر. والتقى مجموعة من قدامى الجامعة في عشاء في منهاتن. كما أقيم حفل استقبال في قنصلية لبنان العامة في نيويورك على شرف هاشم والوفد المرافق، في حضور القنصل العام والسفيرة السابقة عبير طه عودة وراعي أبرشية مار مارون في بروكلين المطران غريغوري منصور وفاعليات روحية وسياسية وأبناء الجالية اللبنانية.