حملة تلقيح لوزارة الصحة والهيئة الصحية بالتعاون مع الصليب الاحمر في قضاء الهرمل

نظمت وزارة الصحة العامة والهيئة الصحية الاسلامية (مستشفى البتول) بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، حملة تلقيح ضد وباء كورونا في قضاء الهرمل والقرى المجاورة، بعنوان "تعرف، تسجل، تلقح"، استهدفت المناطق الاقل تسجيلا واستفادة من اللقاح.وللغاية تم انشاء نقاط عدة للتسجيل على المنصة في بلدتي القصر وفيسان، ونقل الراغبين بالتلقيح الى مراكز في مدينة الهرمل عبر باصات مخصصة من وزارة الصحة.وجالت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الاولية الدكتورة رندة حمادة على مراكز اللقاح والتسجيل والرعاية الصحية الاولية في الهرمل، واكدت "دعم وزارة الصحة لهذه المراكز من خلال النشاطات التي تؤدي الى زيادة عدد المستفيدين من اللقاحات في القضاء"، ووعدت بمساعدتها ضمن الامكانات المتاحة.