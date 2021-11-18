لبنان

ميقاتي يرأس إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية

Lebanon 24
18-11-2021 | 09:20
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يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام في السراي الكبير.
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