لبنان

مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا

Lebanon 24
18-11-2021 | 09:23
A-
A+
Doc-P-887657-637728501849336696.jpg
Doc-P-887657-637728501849336696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، عن قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين في لبعا، اليوم بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١، بسبب حصول عطلين على الشبكة الرئيسية قياس ٤٥٠ ملم في بلدة كفرفالوس، قبل كاسر الضغط رقم ٨ بمسافة ٤٠ مترا" و ٩٠ مترا" من الكاسر المذكور، و تعمل فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة على الكشف على مكان العطلين لتحديد نوع وحجم الاعطال والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانتهما، أما البلدات التي يشملها قطع المياه فهي: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا"، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا، وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، وعليه ستكون فترة قطع مياه الري لمدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2021-11-18
07:47 | 2021-11-18
04:58 | 2021-11-18
10:14 | 2021-11-18
10:08 | 2021-11-18
10:05 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website