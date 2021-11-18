مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، عن قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين في لبعا، اليوم بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢١، بسبب حصول عطلين على الشبكة الرئيسية قياس ٤٥٠ ملم في بلدة كفرفالوس، قبل كاسر الضغط رقم ٨ بمسافة ٤٠ مترا" و ٩٠ مترا" من الكاسر المذكور، و تعمل فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة على الكشف على مكان العطلين لتحديد نوع وحجم الاعطال والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانتهما، أما البلدات التي يشملها قطع المياه فهي: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا"، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا، وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، وعليه ستكون فترة قطع مياه الري لمدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخة.