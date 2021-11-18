الجيش: ممنوع استعمال الطائرات المسيرة فوق هذه المناطق

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



تعلن قيادة الجيش أنه يمنع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد (Drone) فوق مناطق بيروت، الضاحية الجنوبية، اليرزة– الفياضية، بعبدا، الحازمية وعاليه وذلك بتاريخي 20و22 / 11 / 2021.