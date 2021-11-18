وزارة الخارجية دانت التعرض لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية العاملة في اليمن

‏تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة التعرض لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية العاملة في اليمن والعاملين فيها، وتؤكد أهمية السماح للبعثات الدبلوماسية القيام بعملها بأمان، وعدم التعرض لمقراتها أو العاملين فيها، وذلك تطبيقا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.