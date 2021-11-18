الجيش: توزيع مساعدات مالية ضمن إطار التعاون العسكري - المدني

أنجزت وحدات الجيش قبل ظهر اليوم عملية توزيع مبلغ مالي بقيمة 125 ألف دولار أميركي، قدّمته المملكة الهولندية لشاغلي 250 محلاً تجارياً متضرراً من انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن إطار مشروع التعاون العسكري– المدني.