لبنان

الجيش :تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في حقل رماية مزرعة حنوش

Lebanon 24
18-11-2021 | 10:14
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
 
"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات يتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
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