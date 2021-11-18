الجيش :تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في حقل رماية مزرعة حنوش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات يتخللها رمايات بالذخيرة الحية.