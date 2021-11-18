اللواء عثمان استقبل رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان "ATFL"

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم 18-11-2021 في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان "ATFL" السفيرEdward Gabriel يرافقه رئيس جمعية "People to People Aid Corp. " السيد وسيم كبّارة، في زيارة تم خلالها البحث في الأوضاع العامة لمؤسسة قوى الامن الداخلي والعناصر على ضوء الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يمر به لبنان، واهمية توفير الدعم والمساعدات في هذه الظروف الصعبة، وقد جرى اللقاء بحضور قائد معهد قوى الامن الداخلي العميد احمد الحجار.