لبنان

ندوة حول حيثيات الكوتا الجندرية لـ"التقدمي الإشتراكي"

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:09
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في إطار حملة الكوتا الجندرية التي أطلقها في مؤتمره الـ ٤٨ أقام الحزب التقدمي الاشتراكي ندوة حول حيثيات الكوتا الجندرية وانعكاسها على العمل السياسي، بالتعاون مع جمعية "فيفتي فيفتي"، حضرها أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر أعضاء مجلس القيادة لما حريز، وليد صفير، ريما صليبا، وعفراء عيد، مفوضة العدل والتشريع سوزان اسماعيل، مفوض الإعلام صالح حديفة، مفوض الثقافة فوزي ابو ذياب، مفوضة الشؤون النسائية رئيسة جمعية الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد وعدد من ناشطات الجمعية، وكيل داخلية الحزب في الغرب بلال جابر، أمين عام منظمة الشباب التقدمي نزار أبو الحسن وأعضاء من الامانة العامة. كما شاركت ممثلات عن القوات اللبنانية، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر جويل ابو فرحات، مؤسسة جمعية فيفتي فيفتي، تناولت آثار وجود المرأة على العمل السياسي، ونسب مشاركة المرأة اللبنانية في العمل السياسي مقارنة مع الدول العربية وغير العربية التي اعتمدت الكوتا، حيث أن لبنان وبعد أن كان الأول في إعطاء المرأة حقها بالترشح والإقتراع في العام ١٩٥٢، بات في المركز الأخير عربياً بنسبة ٤.٦٩٪؜.
ثم عرضت عضو مجلس قيادة الحزب لما حريز حيثيات إقرار الكوتا الجندرية في هيكلية الحزب التنظيمية، لا سيما وأن نسبة مشاركة الرفيقات في العمل الحزبي التنظيمي تبلغ فقط ١٦ ٪؜، مشيرة إلى أن إدراج الكوتا الجندرية لا يتعارض مع ميثاق الحزب الذي يتمحور حول الانسان وينص على المساواة بين الرجل والمرأة، لأن المساواة هي مساواة بالفرص الأمر الذي توفره الكوتا كإجراء مرحلي مؤقت.
واختتمت الجلسة بنقاش حول الحاجة لاعتماد الكوتا والضغط لاعتماد كوتا طوعية في الانتخابات النيابية المقبلة.
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