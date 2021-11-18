لبنان

نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان طالبت برفع الحد الأدنى للأجور

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:26
A-
A+
Doc-P-887700-637728577481378192.jpg
Doc-P-887700-637728577481378192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناولت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان، "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بفعل السياسات الاقتصادية المعتمدة، التي لم تهتم بتنمية الإنتاج الوطني وتطويره، وأوصلت البلاد إلى المزيد من الانهيار على المستوى المعيشي، وأصبح العمال والعاطلون عن العمل دون خط الفقر، وأصبحنا نعاني من الفقر والحاجة والحرمان من أدنى مقومات العيش بكرامة، وما زال الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة". 
 
وقالت: "نحن في بلد الأزمات والمفاجآت، من أزمة المواد الغذائية المدعومة إلى أزمة المحروقات ومراكز تعبئة الغاز والطوابير أمام الأفران، وكلها طوابير مفتعلة لإذلال المواطنين، فضلا عن فقدان المستلزمات الطبية من المستشفيات والأدوية من الصيدليات واحتكارها وتهريبها، وصولا إلى معاناة المضمونين في مراكز الضمان الاجتماعي، لا سيما فروع المرض والأمومة ونهاية الخدمة". 
 
وطالبت ب"رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها وزيادتها على أساس الراتب واعتماد السلم المتحرك للأجور، حفاظا على القيمة الشرائية"، مشددة على "ضرورة إيجاد فرص عمل للعمال اللبنانيين العاطلين عن العمل وتطبيق المادة  18من قانون العمل". 
 
وأكدت "وجوب المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحماية حقوق المضمونين"، مطالبة "الدولة بدفع مستحقات الضمان، التي قاربت الـ5000  مليار ليرة"، داعية إلى "تعديل التعريفات الطبية والاستشفائية". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-11-18
09:39 | 2021-11-18
16:00 | 2021-11-18
15:45 | 2021-11-18
15:42 | 2021-11-18
15:40 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website