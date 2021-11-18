طارق المرعبي: الفيدرالية لا تمت بصلة إلى تربيتنا السياسية

اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي في بيان، "أن ابن عكار والشمال لم يكن يوما إلا مع دعم العيش المشترك والواحد"، وقال: "هذه تربيتنا، والتاريخ يشهد على ذلك، فالفيدرالية ليست من توجهنا ولا تمت بصلة إلى تربيتنا السياسية".أضاف: "لم نكن يوما كتيار سياسي، إلا مع الانفتاح إلى أقصى الحدود، ولكن من حقنا أن نأخذ حقنا، في ظل تهميش مبرمج وتعال وفوقية في التعاطي مع مناطقنا وسلب حقوق أبنائنا وفرض الرأي ورفض الرأي الآخر".وتابع: "الجميع يعلم أن تيارنا هو الانفتاح والاعتدال، ولن ندعو يوما إلا لتقريب وجهات النظر، ولن نكل ولن نمل من لم الشمل، حتى لو كان ذلك على حسابنا، نحن مع الحفاظ على عاداتنا، فنحن عرب الهوية ولبنانيو الانتماء".وختم: "نحن في بلد ديموقراطي، وعلى الجميع أن يكون متساويا في الحقوق والواجبات، فيكفي تكابر واستعلاء وفرض خوات فكرية لن توصل البلد، إلا إلى مزيد من الهلاك".