لبنان

أصحاب مولدات لم يركبوا العدادات للمشتركين...ماذا كان مصيرهم؟

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:46
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أن "محافظ بيروت القاضي مروان عبود أحال على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في قضايا المخالفات الإدارية، ثلاثة محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، وذلك لعدم التزامها مضمون البلاغ 11637/2021 تاريخ 8/11/2021 القاضي بوجوب التزام مضمون القرار رقم  40/1//أت تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة ، الذي ألزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، وعلى نفقتهم، تركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعيلها في محلة رأس النبع - شارع عمر بن الخطاب - منطقة المزرعة ومحلة الجعيتاوي - منطقة الرميل، وذلك بتار?خ 17 تشرين الثاني 2021، وفقا لكشف ودراسة وإجراءات القسم الفني الملائمة في المصلحة".
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