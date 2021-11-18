توقيف شخص في الجنوب بحوزته كوكاكين

أوقفت دورية من استقصاء الجنوب عصر اليوم، على طريق الخردلي، المدعو ع. أ. وضبطت بحوزته 6 غرامات من الكوكايين والباز بهدف ترويجها. وسلم إلى الجهات المختصة مع المضبوطات لاستكمال التحقيق.