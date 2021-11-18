لبنان

توقيف شخص في الجنوب بحوزته كوكاكين

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:52
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 أوقفت دورية من استقصاء الجنوب عصر اليوم، على طريق الخردلي، المدعو ع. أ. وضبطت بحوزته 6 غرامات من الكوكايين والباز بهدف ترويجها. وسلم إلى الجهات المختصة مع المضبوطات لاستكمال التحقيق.
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كوكايين

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