لبنان

تشييع الجندي الشهيد محمد العرب

Lebanon 24
18-11-2021 | 12:30
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شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة شعث، قضاء بعلبك الجندي الشهيد محمد العرب الذي استشهد بتاريخ 17 / 11 / 2021 في مدينة صيدا، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.

بدأ التشييع بإقامة مراسم التكريم أمام مستشفى حمود- صيدا، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته.

وفي بلدة شعث، أقيم حفل التأبين بحضور العميد المهندس محمد الجابي ممثلاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها:" لقد اختار محمّد طريق الشرف والتضحية والوفاء عن رغبةٍ واقتناعٍ، متطلّعًا إلى خدمة بلده وصون كرامته وسلمه الأهلي. ومن المؤكد أن مفهوم الاستشهاد في سبيل الوطن ظلّ حاضرًا في وجدانه منذ انخراطه في صفوف المؤسّسة العسكريّة، تمامًا كما هو حاضرٌ في وجدان رفاقه ممن سلكوا درب الأبطال".
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