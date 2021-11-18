ممثلة المنظمة الدولية MALALAFUND زارت بو حبيب واطلعته على عمل الصندوق

أعلنت المنظمة الدولية MalalaFund في لبنان، في بيان، ان "ممثلة المنظمة السيدة رنا الحجيري، زارت اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين السفير عبدالله بو حبيب في لقاء تعارف، بعيد تسلمها منصبها الجديد".وجرى خلال اللقاء "استعراض عمل الصندوق واستراتجية وخطة الدعم التي يطلقها في ظل الازمة التي تعصف في لبنان. حيث تسعى الخطة الى دعم الفتيات والفئات المهمشة في الوصول الى التعليم وحمايتهم من شتى انواع العنف والاستغلال، في خضم الارتفاع الكبير في معدلات عمالة الاطفال وزواج القاصرات.كما وتطرق البحث الى خطة المنح والبرامج التي يعمل الصندوق على تطويرها، عبر نسج شبكة من الشراكات الاستراتيجية والعمل مع المجتمعات المحلية".