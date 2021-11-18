لبنان

ممثلة المنظمة الدولية MALALAFUND زارت بو حبيب واطلعته على عمل الصندوق

Lebanon 24
18-11-2021 | 13:28
A-
A+
Doc-P-887729-637728641605442832.jpg
Doc-P-887729-637728641605442832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المنظمة الدولية MalalaFund في لبنان، في بيان، ان "ممثلة المنظمة السيدة رنا الحجيري، زارت اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين السفير عبدالله بو حبيب في لقاء تعارف، بعيد تسلمها منصبها الجديد". 

وجرى خلال اللقاء "استعراض عمل الصندوق واستراتجية وخطة الدعم التي يطلقها في ظل الازمة التي تعصف في لبنان. حيث تسعى الخطة الى دعم الفتيات والفئات المهمشة في الوصول الى التعليم وحمايتهم من شتى انواع العنف والاستغلال، في خضم الارتفاع الكبير في معدلات عمالة الاطفال وزواج القاصرات. 
 
كما وتطرق البحث الى خطة المنح والبرامج التي يعمل الصندوق على تطويرها، عبر نسج شبكة من الشراكات الاستراتيجية والعمل مع المجتمعات المحلية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2021-11-18
09:39 | 2021-11-18
16:00 | 2021-11-18
15:45 | 2021-11-18
15:42 | 2021-11-18
15:40 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website